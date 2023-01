Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfallflucht vor dem Rathaus

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Im Piepershagen; Unfallzeit: 19.01.2023, zwischen 06.45 Uhr und 15.45 Uhr;

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Borken. Zuvor hatte er einen rot-weißen Opel angefahren und dabei beschädigt. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen 06.45 Uhr und 15.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell