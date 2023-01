Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mülltonnen brennen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Rosenweg; Tatzeit: 20.01.2023, 01.00 Uhr;

Eine Papier- sowie eine Mülltonne sind am Rosenweg in Rhede in Brand geraten. Am frühen Freitagmorgen gegen 01.00 Uhr hatte ein Zeuge die Flammen unter einem Vordach sowie wegrennende Jugendliche bemerkt. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei- und Feuerwehrkräfte löschten die Tonnen. Dem schnellen Eingreifen war es wohl zu verdanken, dass das Feuer nicht auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

