Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Portemonnaie aus Manteltasche gezogen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Molkereihof; Tatzeit: 18.01.2023, 13.00 Uhr;

Aus einer Manteltasche hat ein Unbekannter am Mittwochmittag eine Geldbörse entwendet. Die Kundin bemerkte an der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes den Diebstahl. Zu dem Geschehen kam es in Rhede am Molkereihof. Eine namentlich unbekannte Zeugin berichtete, dass eine Person zur Tatzeit aus dem Geschäft gelaufen und in einen schwarzen SUV gestiegen sei. Als der Wagen wegfuhr, wäre es beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einer unbeteiligten Person gekommen. Die Polizei bittet die Hinweisgeberin sowie weitere Zeugen, Kontakt mit der Kripo in Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (db)

