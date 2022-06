Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schuhe und Klamotten gestohlen

Fulda (ots)

Schuhe und Klamotten gestohlen

Fulda. Indem sie den Schließmechanismus der Tür manipulierten, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (09.06.) Zutritt zu einem Geschäft in der Mittelstraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendet eine bislang nicht bekannte Menge an Schuhen und Klamotten. Nach derzeitigem Kenntnisstand verpackten die unbekannten Täter das Diebesgut für die Flucht in schwarzen Müllsäcken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Im gleichen Zeitraum versuchten ebenfalls unbekannte Täter in ein Geschäft im Zitronenmannsgässchen einzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell