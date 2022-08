Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer in Gaststätte

Sondern (ots)

Am Donnerstag (25. August) randalierten zwei augenscheinlich stark alkoholisierte jung Männer gegen 20 Uhr in einem Restaurant "Am Strandweg". Zunächst betraten sie lediglich in Badebekleidung die Gaststätte. Als der Inhaber die beiden bat, das Restaurant zu verlassen, zeigten sich die Männer aggressiv und versuchten, das Gaststätten-Personal durch Schläge zu verletzten. Als die Polizei eintraf, kamen die Männer zunächst dem Platzverweis nach, zeigten sich jedoch weiterhin unkooperativ. Da einer von ihnen in der unmittelbaren Nähe des Restaurants stürzte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der den 24-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Da sein 21-jähriger Bekannter sich weiterhin aggressiv zeigte und versuchte, erneut zu der Gaststätte zurückzukehren, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben gegen beide Männer eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell