POL-PDWIL: Tankbetrug, Tankbetrüger nach kurzer Zeit in NRW gestellt

Tellig (ots) - Am 14.07.2022 wurde in der Hauptstraße in Tellig zwischen 09:40 Uhr und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch eine Kellertür Zutritt zum Gebäude und entwendeten diverse Uhren des Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell Telefon: 06542-9867-0 ...

mehr