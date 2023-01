Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Mehrere Verletzte auf winterglatten Straßen

Kreis Borken (ots)

Am Donnerstagmorgen kamen sich auf der Bundesstraße 70 in Borken zwei Autofahrer im Begegnungsverkehr so nahe, dass die Fahrzeuge schließlich zusammenstießen. Die Fahrer, ein 55-jähriger Borkener sowie ein 71 Jahre alter Rekener, begaben sich leichtverletzt selbstständig in ärztliche Behandlung.

In den Abendstunden krachte es in Vreden, Reken sowie in Gescher auf winterglatten Straßen.

In Reken brachten Rettungskräfte eine 21-Jährige schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Autofahrt war auf einer Ackerfläche geendet. Die Rekenerin hatte auf der Kreisstraße 48 die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Zwei Radfahrerinnen in Vreden stürzten auf der Kreuzung Mühlenstraße/Windmühlentor, als sie mit ihren Fahrrädern abbiegen wollten. Mit dem Krankenwagen ging es für die 58 sowie 55 Jahre alten Vredenerinnen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

In Gescher stürzte eine 52-jährige Radfahrerin bei dem Versuch, aus einem Kreisverkehr am Borkener Damm in den Westfalenring abzubiegen. Auch hier war der Rettungsdienst gefordert. Die Gescheranerin musste stationär im Krankenhaus bleiben. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell