Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall in Habscheid-Hollnich

Habscheid-Hollnich (ots)

In der Nacht vom 06.08.2022 auf den 07.08.2022 gegen 01.00 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall schwerstverletzt. Ein 30-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm befuhr mit seinem PKW zusammen mit seinem Beifahrer die K 108 Kommend aus Richtung Habscheid in Richtung Rehbüsch/Hallert. Im Ortsteil Hollnich kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er erst mit einem Zaun und prallte anschließend mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Hausecke. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich schwerstverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug mittels Rettungsschere befreit werden. Dies gestaltete sich sehr schwierig, da der Fahrer erhebliche Verletzungen hatte. Beide wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Staatsanwaltschaft Trier wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 50000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hollnich, Habscheid, Bleialf und Winterspelt sowie das DRK mit Notarzt und die Polizei Prüm.

