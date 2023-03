Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher begeht Raubüberfall auf Pflegekraft in Seniorenheim

Hamm-Heessen (ots)

Eine 62-jährige Pflegekraft eines Seniorenheims am Westberger Weg wurde am frühen Freitagmorgen, 17. März, Opfer eines Raubüberfalls.

Gegen 4.20 Uhr wurde sie von einem unbekannten Mann auf dem Flur des Erdgeschosses überrascht, der mit einer Pistole drohte und Geld forderte.

Der Täter verlangte von der Mitarbeiterin, gemeinsam mit ihm verschiedene Räume der Verwaltung im Erdgeschoss aufzusuchen und diese aufzuschließen. Dort durchsuchte er die Büros nach Wertgegenständen und steckte eine Blechspardose und eine Reißverschlusstasche als Beute in seinen Rucksack.

Der Versuch, eine abgeschlossene Tür einzutreten, löste einen Alarm aus, woraufhin der Täter gegen 4.50 Uhr die Flucht ergriff. Die 62-Jährige, die unverletzt blieb, informierte anschließend ihre Kollegen in den oberen Etagen des Gebäudes. Die sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief bislang erfolglos. Heimbewohner waren zu keiner Zeit gefährdet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß, sehr schlanke Statur, helle, blasse Haut, schmales Gesicht, kleine Augen, unreine Haut, sprach deutsch ohne Akzent, dunkel gekleidet, trug eine schwarze Strickmütze und eine schwarze Stoffmaske vor Mund und Nase. Er hielt eine schwarze Pistole in der Hand und trug einen schwarzen Rucksack.

Bereits in der Nacht zuvor, am 16. März, kam es gegen 4 Uhr zu einem Einbruch in das Seniorenheim, bei dem ein unbekannter Täter erfolglos versuchte, eine Bürotür aufzutreten. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen und ob es sich um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell