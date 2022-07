Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Schwerverletzte bei zwei Unfällen am Morgen auf A 44

Kassel (ots)

A 44/ Zierenberg/ Breuna/ Volkmarsen:

Am heutigen Montagmorgen kam es auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Warburg und Zierenberg zu zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt vier Männer schwere Verletzungen erlitten und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Für einen beteiligten 46-jährigen Fahrzeuginsassen aus Fulda soll Lebensgefahr bestehen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 44 in Richtung Kassel mehrere Stunden voll gesperrt werden, weshalb es zu kilometerlangen Staus kam.

Wie die eingesetzten Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, hatte sich der erste Unfall gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Breuna und Zierenberg ereignet. Bei einem in Richtung Kassel fahrenden Sattelzug war ein Reifen geplatzt, woraufhin der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke durchbrach und eine steile Böschung hinabstürzte. Der Sattelzug kam schließlich auf einem Feldweg unterhalb der Autobahn zum Stillstand. Der schwer verletzte 55-jährige Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis konnte von Ersthelfern aus dem Führerhaus geborgen werden, bevor der Sattelzug in Brand geriet. Für ihn besteht nach bisherigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. An der vollständig ausgebrannten Zugmaschine und dem Auflieger entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 70.000 Euro. Mit weiteren 10.000 Euro schlagen die Schäden an der Schutzplanke und einem Brückensockel sowie der Flurschaden zu Buche. Aufgrund des Unfall musste die A 44 in Richtung Kassel knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 8:50 Uhr kam es am Stauende zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna zu einem schweren Folgeunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 41-jähriger Mann aus Mönchengladbach am Steuer eines Opel Kastenwagens aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst am Stauende seitlich gegen einen auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug gestoßen. Anschließend schleuderte der Opel nach links und prallte gegen einen dort stehenden Pkw Kia. Der 41 Jahre alte Fahrer des Opel und die beiden Insassen, zwei 18 und 46 Jahre alte Männer aus Fulda, erlitten schwere Verletzungen. Den lebensgefährlich verletzten 46-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus. Die 75-jährige Beifahrerin in dem Kia zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb die Frau aus Paderborn ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 45.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die A 44 ein weiteres Mal bis 11:45 Uhr voll gesperrt werden, bis schließlich der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Inzwischen sind alle Sperrungen aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell