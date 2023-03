Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 19. März, gegen 16.50 Uhr, wurden ein 39-jähriger Opel Astra-Fahrer und eine 57 - jährige Hyundai I10 - Fahrerin auf der Römerstraße, Höhe Hausnummer 2, leicht verletzt. Der 39-Jährige befuhr die Römerstraße in nördliche Richtung und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug der 57-Jährigen. Die Unfallbeteiligten wurden zur vorsorglichen, ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Smartphone und der Führerschein des Opel-Fahrers wurden sichergestellt. Der Unfallort musste kurzfristig für den Straßenverkehr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro. (kap)

