POL-HAM: Jugendlicher während Frühjahreskirmes beraubt

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Zu einem brennenden Motorroller wurde die Polizei am Freitag, den 17. März um 18 Uhr in Bockum-Hövel gerufen. Das Kleinkraftrad war auf der Straße Nagelheide, ca. 100 Meter westlich der Barsener Straße abgestellt. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das zuvor durch Unbekannte in Brand gesetzte Fahrzeug bereits vollständig gelöscht. Hinweise zu dem Brand sowie zu verdächtigen ...

