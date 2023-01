POL-PDPS: Hochwertiger Trennschleifer aus einer Garage in der Wagenstraße entwendet

Pirmasens (ots) - Am Montag, um 19:35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit dem Fahrrad die Straße "Am Sommerwald" in Fahrtrichtung "Am Häusel". In Höhe Hausnummer 148 überholte ein Pkw und schnitt den Radfahrer, so dass dieser, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste. Durch dieses Ausweichmanöver prallte der Radfahrer gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Transporters. Die ...

