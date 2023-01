Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Überholmanöver am Sommerwald

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 19:35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit dem Fahrrad die Straße "Am Sommerwald" in Fahrtrichtung "Am Häusel". In Höhe Hausnummer 148 überholte ein Pkw und schnitt den Radfahrer, so dass dieser, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste. Durch dieses Ausweichmanöver prallte der Radfahrer gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Transporters. Die Heckscheibe des Transporters wurde beschädigt und der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Der Pkw, zu dem leider bislang keine weiteren Einzelheiten vorliegen, fuhr einfach weiter.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell