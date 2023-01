Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugen für Verkehrsunfall auf der L482 gesucht

Vinningen (ots)

Am Montag, um 14:55 Uhr, fuhr ein VW Crafter Wohnmobil auf der L482 von Vinningen kommend in Richtung Pirmasens. In der ersten Rechtskurve kam ein weißer Renault Crafter entgegen. Die linken Außenspiegel kollidierten und wurden hierbei beschädigt. Die Schilderungen des Unfallhergangs der beiden Beteiligten unterscheiden sich, so dass Zeugen des Unfalles gesucht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell