POL-PDPS: Unfallflucht vor dem Immanuel-Kant-Gymnasium

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 07:38 Uhr, hielt ein VW Bus in Höhe Wörthstraße 30, vor dem Gymnasium, an, um ein Kind aussteigen zu lassen. Dabei übersah der Fahrer offensichtlich eine dort wartende Schülerin und touchierte diese an deren linken Arm mit seinem rechten Außenspiegel. Dabei wurde die 16-jährige Schülerin leicht verletzt. Der Fahrer des VW Bus, der einfach weiterfuhr, wird als 40- bis 50-jähriger Mann mit Brille beschrieben. Der VW Bus soll im oberen Teil weiß und im unteren Teil grün oder türkisfarben gewesen sein. Als Kennzeichen wurde PS-IX mit zwei Zahlen angegeben.

Der Verursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

