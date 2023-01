Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Hinterweidenthal (ots)

Am 15.01.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Dahn eine Verkehrskontrolle auf der B 10 in Höhe des Frauensteins durch. Kurz nach 21.00 Uhr sollte ein Pkw mit Mainzer Kennzeichen angehalten werden. Bei Erkennen der Kontrollstelle beschleunigte die Fahrzeugführerin jedoch und fuhr auf den anhaltenden Polizeibeamten zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Während der Verfolgung in Richtung Hauenstein beschleunigte der flüchtende Pkw auf ca. 150 km/h und kam hierbei erst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitposten. Anschließend fuhr der Pkw quer über alle drei vorhandenen Fahrspuren an den linken Fahrbahnrand, um nun mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung auf den beiden Fahrbahnen des Gegenverkehrs zu fahren. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, so dass niemand gefährdet wurde. Plötzlich hielt der Pkw am rechten Fahrbahnrand an und die beiden Insassen stiegen aus. Offensichtlich hatten beide während der Verfolgung einen Fahrerwechsel durchgeführt, da auf der Fahrerseite ein Mann und die vormalige Fahrzeugführerin auf der Beifahrerseite ausstieg. Das Pärchen, ein 27-jähriger und eine 35-jährige aus dem Saarland, waren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Beide standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und sind nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten MZ- Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben, da diese zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten eine kleinere Menge Amphetamin, zwei weitere entwendete Kennzeichen sowie diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß.

