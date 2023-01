POL-PDPS: Zweibrücken - Laserkontrolle mit hoher Beanstandungsquote - "Spitzenreiter" mit nahezu doppelter Geschwindigkeit gemessen

Pirmasens (ots) - Am Montag, um kurz vor 4 Uhr morgens, meldete eine Zeugin, dass sie gerade zwei junge Männer angesprochen hätte, die in der Turnstraße an einem Mofa hantierten. Die beiden Männer liefen daraufhin weg. An dem Mofa waren einige Teile abgeschraubt, vermutlich um das Mofa kurzuschließen. Der benachrichtigte Halter teilte mit, dass das Mofa normalerweise in der Gärtnerstraße seinen Standplatz hat. ...

