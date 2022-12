Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: 47-jährige Autofahrerin wird bei Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug schwerverletzt

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Montag, 12.12.2022, gegen 12:30 Uhr in der Munzinger Straße auf Höhe des Lindenwegs in Ihringen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus bislang unklaren Gründen mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug zusammengestoßen und hat sich dabei überschlagen. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden.

Zur Unfallursache und dem der Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell