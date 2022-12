Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Titisee-Neustadt: Unbekannte brechen Geldautomaten auf und erbeuten Bargeld

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Aktuelle Ermittlungen ergaben, dass der Tatzeitraum zwischen Sonntagabend, 12.12.2022, 21 Uhr und Montagmorgen, 13.12.2022, 3 Uhr gelegen haben dürfte.

------------------------------------------------------------

Ursprungsmeldung:

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Sonntagabend, 11.12.2022, gegen 21:45 Uhr wurde in einer örtlichen Bank in der Alten Poststraße in Titisee-Neustadt ein Geldautomat aufgebrochen. Hierbei war es der Täterschaft gelungen, das darin befindliche Bargeld zu entwenden.

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand wurde bei der Tat schweres Werkzeug eingesetzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Täterschaft und der Höhe des entwendeten Geldbetrages dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/ 882-2880 entgegen.

