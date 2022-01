Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhaus aufgebrochen

Bauerbach (ots)

In der Nacht vom 29.12.21 bis 30.12.21 drangen Unbekannte in ein Gartenhaus in Bauerbach ein und durchsuchten es. Ohne Beute verließ man jedoch den Tatort wieder. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell