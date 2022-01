Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs - Fahrt unter Drogeneinwirkung

Suhl (ots)

Am 31.12.2021 gegen 14:25 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin eines Pkw Opel die A 71 in Fahrtrichtung Erfurt. An der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis verließ sie die A 71 und setzte ihre Fahrt in Richtung Suhl und dann fortfolgend Meiningen auf der Landstraße fort. In der Ortslage Dietzhausen konnte sie dann angehalten und kontrolliert werden. Der durchgeführte Alkoltest war negativ, jedoch der Test auf Drogen positiv auf Amphetamin. Es erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme.

