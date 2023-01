Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mofa gestohlen und wieder aufgefunden

Pirmasens (ots)

Am Montag, um kurz vor 4 Uhr morgens, meldete eine Zeugin, dass sie gerade zwei junge Männer angesprochen hätte, die in der Turnstraße an einem Mofa hantierten. Die beiden Männer liefen daraufhin weg. An dem Mofa waren einige Teile abgeschraubt, vermutlich um das Mofa kurzuschließen. Der benachrichtigte Halter teilte mit, dass das Mofa normalerweise in der Gärtnerstraße seinen Standplatz hat.

Täterbeschreibung:

Täter 1: dunkler Anorak mit weißem Totenkopfaufdruck auf dem Rücken, schlank, Brille. Täter 2: kräftig und dunkel gekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

