POL-PDPS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 13.01.2023 19:00 Uhr bis zum 14.01.2023 05:30 Uhr wurde im Berliner Ring in Pirmasens ein grauer 1er BMW, welcher am Straßenrand parkte, beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte beim Vorbeifahren mit dem linken Außensiegel des geparkten PKW. Danach entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. PIPS

