Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit Baseballschläger Scheibe eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Am 13.01.2023 um 22:09 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Pirmasens mit, dass soeben eine Person mit einer schwarzen Jacke die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Bahnhofstraße in Pirmasens mit einem Baseballschläger eingeschlagen habe. Die Person habe sich anschließend eine "Glasbong" (Art Wasserpfeife) aus dem Geschäft genommen und sei davongelaufen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beschriebene Person kurze Zeit später feststellen. Bei ihr konnte das Diebesgut inklusive Glassplitter der zerstörten Scheibe aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. PIPS

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell