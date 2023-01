Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall - uneinsichtig und flüchtig

Pirmasens (ots)

Am 13.01.2023 um 10:30 Uhr konnten mehrere Zeugen, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Bitscher Straße in Pirmasens, einen Verkehrsunfall beobachten. Hierbei kollidierte eine ältere Dame mit ihrem blauen Honda, mit Pirmasenser Kennzeichen, beim rückwärtigen Ausparken mit einem weiteren geparkten Fahrzeug. Die Unfallverursacherin wurde von den Zeugen vor Ort angesprochen, jedoch zeigte sie sich daraufhin uneinsichtig und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. PIPS

