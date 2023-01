Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.01.2023, 19:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Contwiger Straße/Battweiler Straße. SV: Ein 35-jähriger Opel-Combo-Fahrer, der die Contwiger Straße in Zweibrücken- Oberauerbach aus Richtung Contwig kommend befahren hatte und an der Einmündung zur Battweiler Straße nach links in diese einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt einer 21-jährigen Renault-Clio-Fahrerin, die zuvor die Battweiler Straße aus Richtung Zweibrücker Straße kommend befahren hatte und an der Abzweigung zur Contwiger Straße ihre Fahrt bevorrechtigt geradeaus in Richtung Battweiler fortsetzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, nach dem die 21-jährige über Schmerzen an der Halswirbelsäule und Übelkeit klagte. Ihr Fahrzeug wurde erheblich(ca. 8.000 Euro) Sachschaden, das des Unfallverursachers weniger schwer (ca. 2.000 Euro Sachschaden) beschädigt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell