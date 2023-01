Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl an Pkw

Zeit: 11.01.2023, 20:00 Uhr - 12.01.2023, 08:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße 30. SV: Bislang unbekannte Täter hoben vermutlich mit einem mitgebrachten Wagenheber einen nicht zugelassenen schwarzen Pkw Mercedes CLA an und setzten ihn auf mitgebrachten Betonverbundsteinen ab. Dann demontierten sie alle vier Räder (hochwertige schwarze Mercedes-Sportfelgen mit Reifen der Größe 225/40 R18) und entwendeten diese. Das Fahrzeug stand am äußeren Rand des Firmengeländes in Richtung Unterführung Poststraße und war von davor geparkten Fahrzeugen verdeckt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, könnte aber durchaus im hohen vierstelligen Eurobereich liegen, da durch das Absetzen des Pkw auf den Betonverbundsteinen auch Sachschäden am Pkw verursacht wurden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

