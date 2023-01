Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haustür in der Schwanenstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch um 21:57 Uhr die Haustür des Anwesens Schwanenstraße 43 und gelangten so offensichtlich in das Innere des Mehrfamilienhauses. Die sofort verständigte Polizei traf bis auf den Melder niemanden an. Bis auf die beschädigte Haustür ergaben die polizeilichen Ermittlungen bisher keine weiteren Ansätze. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

