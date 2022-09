POL-OS: Merzen: Pkw und Balkon mit rohen Eiern beworfen - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots) - Am Mittwoch wurden Rettungsdienst und Polizei gegen 17:50 Uhr auf die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden alarmiert. Am Übergang von drei auf zwei Fahrstreifen war es am Stauende zu einem schweren Auffahrunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen hatte der 31-jährige Fahrer eines blauen Lkw (7,5 t) das Stauende vor sich zu spät erkannt. ...

mehr