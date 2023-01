Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.01.2023, 11:00 Uhr - 10.01.2023, 14:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße (Fußgängerzone). SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer Seniorin, die zu Fuß in der Fußgängerzone vom Hallplatz in Richtung Alexanderplatz unterwegs war, unbemerkt aus der am Körper getragenen Handtasche, die mit einem Reißverschluss verschlossen war, die Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und verschiedenen persönlichen Dokumenten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell