Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnmobildieb flüchtet über die B 244 - Festnahme

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt,

03.02.2022, 01.24 Uhr

Braunschweiger Polizeibeamte wollten ein Wohnmobil kontrollieren. Der Fahrer flüchtete.

In der Nacht auf Donnerstag wollten Polizeibeamte ein Wohnmobil auf der A 2 überprüfen. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr zunächst langsamer, beschleunigte dann aber. Er verließ sofort die Autobahn an der Anschlussstelle Helmstedt-West und flüchtete über die Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt. In einem nahen Industriegebiet stoppte der Mann das Fahrzeug und flüchtet zu Fuß weiter. Nach wenigen Hundert Metern konnten die Polizeibeamten ihn einholen und festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil kurz zuvor in Gifhorn entwendet wurde. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell