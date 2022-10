Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und geflüchtet (22.10.2022)

Blumberg (ots)

Sachschaden an einem in der Otto-Efferenn-Straße am Fahrbahnrand wegen einer Panne abgestellten Auto hat ein Unbekannter am Samstag gegen 3.30 Uhr verursacht. Ein Autofahrer stand neben seinem in einer Bushaltestelle abgestellten Auto, nachdem er einen platten Reifen gewechselt hatte. Ein Unbekannter mit einem Mercedes fuhr in Richtung Ortsmitte, kam über die Straßenmitte und streifte das stehende Auto. Der Fahrer fuhr danach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Blumberg (Tel. 07702 4779360) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell