POL-KN: (VS-Villingen) Wieder Betrug per "WhatsApp-Masche" (19.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Sachbeschädigung begangen hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kirchstraße. Ein Unbekannter schlug eine gläserne Eingangstüre einer Konditorei ein und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter Kluge ...

