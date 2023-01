Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Telefon- und Handybetrüger weiterhin sehr aktiv

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.01.2023, 12:00 Uhr - 15:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: In drei Fällen kam es am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr zu betrügerischen Kontaktaufnahmen unbekannter Täter mit älteren Personen, die in zwei Fällen durch Schockanrufe der angeblichen Tochter (Diese berichtete unter Tränen von einem schweren Unfall, den sie verursacht habe. Nun benötige sie eine hohe Geldsumme, um nicht inhaftiert zu werden) und in einem Fall durch eine SMS der angeblichen Tochter (Diese sei im Besitz eines neuen Handys und habe nun vorübergehend keinen Zugriff auf ihr Online-Banking, müsse aber dringend höhere Rechnungen begleichen) in die Irre geführt werden sollten. Die 75 jährige Frau und der 84-jährige Mann erkannten den Schwindel und beendeten jeweils das Telefongespräch, die 80-jährige Frau schöpfte aufgrund der in der SMS verwendeten Worte ebenfalls Verdacht und reagierte nicht auf die SMS. Es kam in keinem der Fälle zu einer Geldübergabe und somit zu keinem Schaden. Hinweise auf die Täter konnten nicht gewonnen werden. |pizw

