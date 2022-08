Babenhausen (ots) - Am Freitagmorgen (19.08.) kam es in Babenhausen gegen 06:30 Uhr im Kreuzungsbereich Platanenallee / Neubrücker Weg zu einem Verkehrsunfall. An der Örtlichkeit kollidierte ein Fahrradfahrer mit einer Autofahrerin. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Aus bislang unbekannten Gründen entfernte sich der Fahrradfahrer im Anschluss von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu ...

