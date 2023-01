Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bruchweiler-Bärenbach - Verkehrsunfall mit leicht verletzter alleinbeteiligten Fahrzeugführerin

Am 13.01.2023 kam es gegen 15.20 Uhr auf der L 489 zwischen Dahn- Reichenbach und Bruchweiler-Bärenbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei geriet die 18-jährige Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Hang am Straßenrand, ehe sich der PKW überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin erlitt lediglich leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des PKW musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für circa 15 Minuten gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es dennoch nicht.|pidn

