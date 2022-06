BPOL NRW: 120 Tage Haft verhindert - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots) - Am Dienstagmorgen (28. Juni) beschädigte ein Unbekannter am Essener Hauptbahnhof einen Streifenwagen der Bundespolizei. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 6:45 Uhr stellten Bundespolizisten auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs Essen fest, dass ein Dienstwagen beschädigt wurde. In einem Vorderreifen steckte ein ...

mehr