Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl an Personenkraftwagen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.01.2023, 03:15 Uhr - 13.01.2023, 08:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße 30. SV: Bislang unbekannte Täter hoben vermutlich mit einem mitgebrachten Wagenheber insgesamt drei nicht zugelassene Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz an und setzten diese in Höhe der Fahrzeugmitte auf Pflastersteinen ab. Im Anschluss wurden sodann an allen drei PKW die Laufräder abmontiert. Bei den Felgen handelt es sich teilweise um hochwertige Sportfelgen.

Alle vorbezeichneten Fahrzeuge standen am äußeren Rand auf dem Firmengelände, welches nicht umzäunt war und wurden von davor geparkten Fahrzeugen verdeckt. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen, welche durch die Tatbegehung beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Diese wird im hohen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Bereits am 11.01.2023 kam es an der genannten Örtlichkeit zu einer gleichgelagerten Tat mit identischem Tathergang.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell