POL-PDWIL: Aufbruch der Geldkassette eines Tankstellenstaubsaugers

Daun (ots) - Im Zeitraum 18.12.2022 bis 21.12.2022 brachen erneut bisher unbekannte Täter in die St.-Nikolauskirche in Daun ein. Die Täter traten ein Fenster im Bereich der Krypta ein und gelangten so in den Innenraum der Kirche. Hier entwendeten die Täter, nach Aufhebeln eines speziell gesicherten Kastens eine Monstranz. Nachdem die Täter im weiteren Verlauf ergebnislos versucht hatten, die Türe zum Hauptschiff des ...

