POL-PDWIL: Vermisstensuche erfolgreich abgeschlossen

Schalkenmehren (ots) - Am 21.12.2022 gegen 21:19 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße 16 im Bereich von Schalkenmehren. Hier begegnete ihm ein Linienbus, welcher in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur geriet, so dass der 45-Jährige ausweichen musste und mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein stieß. Hierdurch platze der Reifen. Der ...

