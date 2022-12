Daun (ots) - Unter dem Motto "Cops und Donuts - schau' Dir an, wie es wirklich ist!" führten die Einstellungsberater*innen der Polizeiinspektion Daun am 20.12.2022 erneut einen Berufsinformationsabend in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Daun durch. Insgesamt acht junge Interessent*innen im Alter von 15 bis 17 Jahre fanden sich ein. Sie erhielten in knapp 2 ½ Stunden einen Einblick in die Ausbildung, das Studium ...

mehr