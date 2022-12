Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Berufsinformationsabend der Polizeiinspektion Daun

Daun (ots)

Unter dem Motto "Cops und Donuts - schau' Dir an, wie es wirklich ist!" führten die Einstellungsberater*innen der Polizeiinspektion Daun am 20.12.2022 erneut einen Berufsinformationsabend in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Daun durch.

Insgesamt acht junge Interessent*innen im Alter von 15 bis 17 Jahre fanden sich ein.

Sie erhielten in knapp 2 ½ Stunden einen Einblick in die Ausbildung, das Studium und den Beruf allgemein. Natürlich durfte auch ein Rundgang im Dienstgebäude und eine Besichtigung der Streifenwagen nicht fehlen.

Ein gelungener Abend!

Jede Interessent*in ist jederzeit gerne eingeladen, sich an unsere Dienststelle zu wenden. Unsere Einstellungsberater*innen stehen jederzeit zu einem Informationsgespräch bereit.

