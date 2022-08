Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Überwachungskamera entwendet

Kleve-Reichswalde (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19. August 2022) gegen 04:20 Uhr gelangten unbekannte Täter in den Garten eines Mehrfamilienhauses am Meilerweg in Reichswalde. Hier verdrehten die Unbekannten einen Scheinwerfer derart, dass der Garten nicht mehr beleuchtet war und entwendeten eine Überwachungskamera. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell