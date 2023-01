Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Gegen 16.25 Uhr des 14.01.23 kam es auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin eines Porsche setzte auf dem Parkplatz mit geringer Geschwindigkeit zurück, als sie einen 31-jährigen Mann mit dessen Hyundai übersah. Es entstand leichter Sachschaden an beiden PKW in Höhe von schätzungsweise 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Streife zur Unfallaufnahme hinzugerufen wurde konnte festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Die Fahrzeugführerin musste ihren Führerschein folglich abgeben und sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss bzw. der Gefährdung des Straßenverkehrs. |piwfb

