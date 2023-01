POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Zweifamilienhaus im Berliner Ring

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Gegen 16.25 Uhr des 14.01.23 kam es auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin eines Porsche setzte auf dem Parkplatz mit geringer Geschwindigkeit zurück, als sie einen 31-jährigen Mann mit dessen Hyundai übersah. Es entstand leichter Sachschaden an beiden PKW in Höhe ...

