BPOLI L: Herrenloser Rucksack mit zurückgelassenem Diebesgut löst Großalarm am Hauptbahnhof aus

Leipzig (ots) - Weil ihm der Körpergeruch nicht gefiel, schlug ein bisher unbekannter Mann am Samstag, den 30. Juli 2022 in der Regionalbahn von Leipzig nach Saalfeld einen Reisenden mehrfach ins Gesicht. Der 20-jährige Geschädigte war mit seiner Begleitung gegen 20 Uhr im Leipziger Hauptbahnhof in die Regionalbahn nach Saalfeld eingestiegen. Kurz nach Abfahrt des ...

