Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Unbekannter schlägt Reisende in Regionalbahn - Zeugen gesucht

Leipzig (ots)

Weil ihm der Körpergeruch nicht gefiel, schlug ein bisher unbekannter Mann am Samstag, den 30. Juli 2022 in der Regionalbahn von Leipzig nach Saalfeld einen Reisenden mehrfach ins Gesicht. Der 20-jährige Geschädigte war mit seiner Begleitung gegen 20 Uhr im Leipziger Hauptbahnhof in die Regionalbahn nach Saalfeld eingestiegen. Kurz nach Abfahrt des Zuges kam der Unbekannte und mokierte sich lautstark über den angeblichen Körpergeruch des 20-Jährigen. Inmitten der verbalen Auseinandersetzung schlug der Tatverdächtige dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht. Durch die Schläge erlitt der 20_Jährige mehrere Verletzungen und ihm brachen zwei Schneidezähne ab. Auch die Begleiterin wurde am Kopf getroffen.

Der unbekannte Mann verließ den Zug am Haltepunkt Leipzig- Plagwitz. Die beiden Geschädigten fuhren noch im Zug weiter und wurden später medizinisch versorgt.

Der Täter soll ca. 1,75m groß und zirka 40 - 45 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine normale Statur, dunkelblonde Haare und einen leichten blonden Bart. Er war wohl mit einem braunen T-Shirt und einer grau - blauen Hose bekleidet. Zudem trug er ein Basecap und war an beiden Armen tätowiert. Er hat deutsch gesprochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der Rufnummer 0341 997990 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell