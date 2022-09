POL-PDKL: Herbstfest - Polizei zieht Zwischenbilanz

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochvormittag kam es zwischen 8 und 12 Uhr in der Straße "Zur Steige" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein an einem Grundstücksrand geparkter schwarzer Opel Insignia mit GG-Kennzeichen wurde von einem anderen Fahrzeug hinten rechts an der Beleuchtung beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter ...

mehr