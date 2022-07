Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag in Neukirchen-Vluyn. Ein 39-jähriger PKW-Führer aus Gladbeck befuhr die Geldernsche Straße in Richtung Rayen. An der Kreuzung Geldernsche Straße / Lintforter Straße, an welcher die Ampelanlage aufgrund technischer Störungen außer Betrieb war, missachtete er nach den derzeitigen Ermittlungen das absolute Haltegebot und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 60-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort, der mit seinem PKW von der Lintforter Straße in Richtung Kamp-Lintfort ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden ohne Lebensgefahr zur ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme erfolgte die Verkehrsregelung durch Polizeibeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell